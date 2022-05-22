شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار الأهلى فى دوري أبطال أفريقيا قبل مواجهة الوداد بالنهائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى النادى الأهلى فى التاسعة مساء يوم 30 مايو الجاري بتوقيت القاهرة، مع الوداد المغربى باستاد محمد الخامس في الدار البيضاء، في إطار المباراة النهائية في بطولة دورى أبطال أفريقيا.

وسجل الأهلى، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، رقما قياسيا جديدا فى تاريخه الأفريقى بالوصول للمباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا للمرة الخامسة عشرة فى تاريخه، بعدما عزز رقمه القياسي في دوري الأبطال بالوصول لنصف النهائي للمرة الـ18 في تاريخه الأفريقي العريق.

وحافظ الأحمر على تواجده في نصف النهائي في آخر 10 سنوات للمرة السابعة، بعد تأهله في نسخ 2012 و2013 و2017 و2018 و2020 و2021 و2022، وتوج باللقب 4 مرات خلال السنوات العشر الأخيرة، وذلك أعوام 2012 و2013 و2020 و2021، بينما صعد للنهائي مرتين عامي 2017 و2018، وخسر اللقب أمام الوداد المغربي والترجي التونسي، على الترتيب.

ونستعرض مشوار الأهلى في دورى أبطال أفريقيا قبل مواجهة الوداد المغربى..

يونيون سبورتيف بطل النيجر 1-1 الأهلى

الأهلى 6-1 يونيون سبورتيف بطل النيجر

الهلال السودانى 0-0 الأهلى

الأهلى 0-1 صن دوانز

الأهلى 3-2 المريخ السودانى

الأهلى 0-1 صن دوانز

المريخ السودانى 3-1 الأهلى

الأهلى 1-0 الهلال السودانى

الأهلى 2-1 الرجاء المغربى

الرجاء المغربى 1-1 الأهلى

الأهلى 4-0 وفاق سطيف الجزائرى

وفاق سطيف 2 /2 الأهلى