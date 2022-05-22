شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات الأهلى أمام بطل غانا فى بطولة أفريقيا لأندية الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى بقيادة مديره الفنى حمدى الصافى مع واك بطل غانا، فى الخامسة مساء اليوم الأحد، فى إطار افتتاح مشوار البطولة الأفريقية للأندية بتونس.

وأسفرت قرعة بطولة أفريقيا لسيدات الكرة الطائرة المقامة فى تونس عن وقوع الأهلى ضمن المجموعة الرابعة.

وتضم المجموعة الرابعة كلا من ( الأهلي - الأنابيب الكيني - الجمارك النيجيري - أجنحة الواك الغاني).

وتضم قائمة اللاعبات كلا من: شروق فؤاد وسهيلة وفيق وآية الشامي ومايا ممدوح وفريدة العسقلاني ومريم متولي ومي غزال ومريم مصطفى وندي وليد ونهلة سامح وسارة أمين ودعاء الغباشي وزينة العلمي ودانا بوجدانا المحترفة.

وعادت بعثة فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى إلى القاهرة الأربعاء من تونس، بعد التتويج بلقب بطولة أفريقيا للأندية، بالفوز على الترجى التونسى بنتيجة 1/3 فى المباراة النهائية.