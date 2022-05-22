شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد احتفال كريم على معلول بثنائية والده مع الأهلي فى شباك إنبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر كريم على معلول، نجل ظهير أيسر النادي الأهلي، فيديو عبر حسابه الشخصي على إنستجرام خلال احتفاله بثنائية والده فى شباك إنبي، والتى سجلها الدولي التونسي فى الوقت القاتل من عمر لقاء الأهلي وإنبي بالجولة 15 والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري العام، ليحول تأخر الأهلي بهدف نظيف إلى فوز بهدفين مقابل هدف.

ونجح الأهلى فى تحقيق فوز غالى وثمين على إنبى بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المقاولون العرب في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الـ15 للدورى.

تقدم مصطفى شلبى لإنبى في الدقيقة 76، وتعادل على معلول في الدقيقة 94 من عمر اللقاء من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، وفى الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء استطاع نفس اللاعب من إحراز هدف الفوز ليرتفع رصيد المارد الأحمر إلى 37 نقطة وما زال في المركز الثالث بالدورى، بينما تجمد رصيد إنبى عند 24 نقطة في المركز التاسع بالدورى.

تشكيل الأهلي ضم كلا من: محمد الشناوي في حراسة المرمى، وكريم فؤاد ومحمد هاني ورامى ربيعة وعلى معلول فى الدفاع وأحمد نبيل كوكا ومحمد مجدى أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد فى الوسط، وصلاح محسن ومحمد شريف فى الهجوم.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي ومحمود متولي وحسام حسن ومحمود وحيد وبيرسي تاو وأحمد هعبد القادر ومحمد خليفة نصير ومحمد فخرى وزياد طارق.

وجاء تشكيل إنبى كالتالى: محمود جاد في حراسة المرمى، إبراهيم يحيى، خالد رضا، على فوزي، زياد كمال في الدفاع،مصطفى دويدار، صلاح ريكو، مصطفى شكشك، مصطفى شلبى، محمد إسماعيل في الوسط، وجون إيبوكا في الهجوم.