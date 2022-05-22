شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. أحمد الأحمر الفتى الذهبى للبطولات البيضاء فى عالم كرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يوما بعد يوم يثبت أحمد الأحمر أنه الفتى الذهبى لحصد بطولات كرة اليد البيضاء عن جدارة واستحقاق، فى ظل سيطرة الفريق الأبيض محلياً وأفريقياً فى حضور العالمى أحمد الأحمر.

ونجح الأحمر مؤخراً فى إضافة بطولة جديدة إلى رصيده من البطولات فى القلعة البيضاء، فى ظل حصد بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس على حساب الأهلى بنتيجة 29 / 28 فى النيجر.

ولد أحمد الأحمر فى 27 يناير عام 1984، لعائلة زملكاوية، فهو نجل كابتن القلعة البيضاء فى اليد، مصطفى الأحمر، وحصد الأحمر مع منتخب مصر 10 بطولات، موزعين إلى 4 أمم أفريقيا أعوام 2004 و2008 و2016 و2020، وتوج مع الفراعنة بذهبية دورة الألعاب الإفريقية 3 مرات، ولقبين دورة الألعاب العربية، ومرة بطولة ألعاب البحر المتوسط.

كما شارك نجم القلعة البيضاء فى 4 دورات أوليمبية، أثينا 2004 محققا المركز الـ12، وبكين 2008 محققا المركز العاشر، وريو دى جانيرو 2016 محققا المركز التاسع وأخيرا أولمبياد طوكيو، وشارك أيضا فى سبع نسخ من كأس العالم، وكان المركز الـ13 هو أفضل ما حققه فى نسخة 2017 فى فرنسا.

أحمد الأحمر هو صاحب أكبر عدد من البطولات القارية مع نادى واحد، وهو نادى الزمالك، بتحقيقه 13 بطولة قارية معه، وهو الهداف التاريخى لكأس العالم للأندية، كما حقق العديد من الألقاب الفردية فى كل البطولات التى شارك فيها سواء مع الأندية أو منتخب مصر، وتنوعت مابين أفضل ظهير أيمن، وأفضل لاعب، وهداف البطولة، وفى أغلب البطولات جمع بين الثلاثة ألقاب، بالإضافة إلى رجل المباراة اللقب الذى يحققه فى أغلب المباريات التى شارك فيها ولو لدقائق معدودة، سواء محلية أو قارية أو عالمية.

ويمتلك أحمد الأحمر فى مسيرته العديد من الأرقام كالتالى: التتويج بـ4 بطولات أمم أفريقيا مع المنتخب أعوام 2004.. 2008.. 2016.. 2020 . حصد 3 بطولات ألعاب أفريقية مع المنتخب المصري و 2 ألعاب عرب 2007 ..2011 . ولقب دوره العاب البحر المتوسط 2013 . الهداف التاريخي للفراعنة في كأس العالم برصيد 277 هدف . الهداف التاريخي للفراعنة في الأولمبياد برصيد 105 هدف. الهداف التاريخي للفراعنة في بطولة أمم إفريقيا برصيد283 هدف .

ويرصد الخليج 365 لقطات للاعب أحمد الأحمر فى الصور التالية :