شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستعيد أيمن أشرف فى مباراة إيسترن كومبانى بعد انتهاء الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق الاهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى جهود نجمه أيمن أشرف مدافع الفريق فى مواجهة إيسترن كومبانى، المقرر لها الثامنة مساء الأربعاء المقبل باستاد الاهلى والسلام فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان أيمن أشرف قد غاب عن مواجهة الأهلى وإنبى بسبب الإيقاف، بعد حصوله على الإنذار الثالث فى مواجهة البنك الأهلى التي انتهت بالتعادل السلبى ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري.

ويعانى فريق الأهلى من غيابات عديدة في الآونة الأخيرة، أبرزها ياسر إبراهيم وعمرو السولية وأليو ديانج بجانب استمرار غياب أكرم توفيق وبدر بانون وعمار حمدى بسبب الإصابة.

وطلب النادي الأهلى من رابطة الأندية المحترفة الموافقة على تأجيل مباراته مع إيسترن كومباني فى الدوري، والمحدد لها 25 مايو، حتى يتمكن من الاستعداد لمباراته المهمة مع الوداد المغربي في نهائي دوري الأبطال، والمقرر إقامتها في ملعب مركب محمد الخامس 30 مايو الجاري.

وأضاف الأهلي في المكاتبة التي أرسلها لرابطة الأندية أنه استطلع رأي مسئولي إيسترن كومباني ووافقوا على التأجيل، ووجه لهم النادي الشكر على تقديرهم للموقف.

وجاء في الخطاب أيضًا أن الأهلي سوف يقوم بأداء المباراة المطلوب تأجيلها خلال فترة الأجندة الدولية المقبلة بدون الاستعانة بلاعبيه الدوليين، إذا لم يوافق الجهاز الفني للمنتخب على مشاركتهم بعد التشاور معه في هذا الأمر خلال الفترة المقبلة.