شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الأهلى يتسلم جائزة نادى القرن العشرين فى قارة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلم صالح سليم، رئيس النادى الاهلى الأسبق، جائزة نادى القرن الأفريقى في مثل هذا اليوم 22 مايو 2001 فى حفل ضخم أقيم فى جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، فى حدث تاريخى لا ينساه عشاق القلعة الحمراء.

وتسلم "المايسترو" الجائزة بعدما سافر مع عدلى القيعى، بالرغم من مرضه الشديد، وأكد خلال المؤتمر أن الأهلى سيكون متواجدًا بعد 100 عام للتتويج باللقب من جديد.

وأعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" فى ديسمبر عام 2000 أن الأهلى هو نادى القرن العشرين فى أفريقيا، من حيث عدد البطولات التى حصل عليها فى الفترة من بداية البطولات الأفريقية للأندية عام 1964 وحتى نهاية القرن.

الأهلى جاء فى المركز الأول بـ34 نقطة وخلفه كوتوكو الغانى بـ32 نقطة ثم كانون ياوندى الكاميرونى برصيد 27 نقطة فى المركز الثالث، وأثارت هذه الجائزة لغط شديد لا يزال ساريًا بين جماهير الزمالك التى اعتبرت فريقها الأحق بها.

وتُوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، و37 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الاهلى بـ10 ألقاب لدوري الأبطال الأفريقى (1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021)

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014، و 2020 و 2021 وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ24 لقبا قاريا حتى الآن.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 15 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس موسم 2019 - 2020 حيث نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "15" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على طلائع الجيش بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق.