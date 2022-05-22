مباريات اليوم.. 4 مواجهات في الدوري.. ومعركة الحسم في إنجلترا وإيطاليا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

عشاق كرة القدم على موعد اليوم عدد من المباريات الهامة في الدوري المصري والدوريات الأوروبية، حيث جاء يوم الحسم في الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإيطالي.

وتقام الليلة أربع مباريات في الدوري المصري أبرزها اللقاء الأخير الذي سيجمع بين الاتحاد السكندري وبيراميدز في التاسعة مساء ضمن منافسات الأسبوع الـ20 للمسابقة.

وتترقب الجماهير جولة الحسم في بريميرليج وسط الصراع بين مانشستر سيتي وليفربول على اللقب، حيث سيلعب الأول أمام أستون فيلا والأخير المتأخر بفارق نقطة ضد وولفرهامبتون.

وهناك صراع آخر في الدوري الإيطالي وتحديدا في ميلانو بين ميلان المتصدر بفارق نقطتين عن إنتر، حيث يحل الأول ضيفا على ساسولو فيما يستضيف الأخير فريق سامبدوريا.

وفي الدوري الإسباني الذي حسمه ريال مدريد سابقا، سيلعب برشلونة على ملعب كامب نو ضد فياريال في ختام منافسات الجولة الـ38 الأخيرة من الليجا.

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