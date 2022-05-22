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مباريات اليوم.. 4 مواجهات في الدوري.. ومعركة الحسم في إنجلترا وإيطاليا

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

عشاق كرة القدم على موعد اليوم عدد من المباريات الهامة في والدوريات الأوروبية، حيث جاء يوم الحسم في الممتاز والدوري الإيطالي.

وتقام الليلة أربع مباريات في الدوري المصري أبرزها اللقاء الأخير الذي سيجمع بين الاتحاد السكندري وبيراميدز في التاسعة مساء ضمن منافسات الأسبوع الـ20 للمسابقة.

وتترقب الجماهير جولة الحسم في بريميرليج وسط الصراع بين مانشستر سيتي وليفربول على اللقب، حيث سيلعب الأول أمام أستون فيلا والأخير المتأخر بفارق نقطة ضد وولفرهامبتون.

وهناك صراع آخر في وتحديدا في ميلانو بين ميلان المتصدر بفارق نقطتين عن إنتر، حيث يحل الأول ضيفا على ساسولو فيما يستضيف الأخير فريق سامبدوريا.

وفي الذي حسمه سابقا، سيلعب على ملعب كامب نو ضد فياريال في ختام منافسات الجولة الـ38 الأخيرة من الليجا.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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