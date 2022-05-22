تشكيل ليفربول المتوقع أمام وولفرهامبتون في جولة حسم بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

تقام في تمام الخامسة مساء اليوم الأحد، منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، ومن المقرر أن يُحسم الصراع بين مانشستر سيتي وليفربول.

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 90 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن ليفربول صاحب المركز الثاني.

ليفربول سيستضيف نظيره وولفرهامبتون الذي يحتل المركز الثامن برصيد 51 نقطة، بينما سيلتقي مانشستر سيتي مع أستون فيلا صاحب المركز الـ14 برصيد 45 نقطة.

وتحوم الشكوك حول مشاركة محمد صلاح وفيرجيل فان دايك خلال المباراة، حيث غاب الثنائي عن اللقاء الأخير أمام ساوثهامبتون بسبب الإصابة.

تشكيل ليفربول المتوقع:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترنت ألكسندر-أرنولد، جويل ماتيب، إبراهيما كوناتي، آندي روبيرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون، كورتس جونز، تياجو ألكانتارا.

خط الهجوم: ساديو ماني، روبيرتو فيرمينو، ديوجو جوتا.

جدير بالذكر أن تعثر مانشستر سيتي سواء بالتعادل أو الخسارة مع فوز ليفربول على "الذئاب" سيحسم لقب بريميرليج لصالح الريدز بشكل رسمي.