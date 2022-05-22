الامارات | كريم بنزيمة يستشهد بمقتل نجم بوب شهير في "خيانة مبابي"

شكرا لقرائتكم خبر عن كريم بنزيمة يستشهد بمقتل نجم بوب شهير في "خيانة مبابي" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشعر العديد من لاعبي ريال مدريد بـ"خيانة" لاعب باريس سان جرمان كيليان مبابي لهم، بعد أن غير رأيه فجأة نتيجة إغراءات مالية غير مسبوقة للبقاء والاستمرار مع ناديه، وعدم الانتقال إلى الريال، رغم الاتفاق المبدئي بينه وبين إدارة النادي الملكي. وقرر مبابي الاستمرار مع سان جرمان، بعد أن حصل على راتب قياسي يصل إلى مائة مليون يورو، ومكافأة توقيع عقد بنحو 300 مليون يورو، بجانب مزايا مالية أخرى عديدة.

وأكثر من يشعر بـ"خيانة مبابي" في ريال مدريد، هو الفرنسي كريم بنزيمة، والذي علق بطريقته على ما حصل من مبابي، بنشر صورة لنجم الراب الأميركي الشهير "تو باك"، وذلك من خلال خاصية "ستوري" في "إنستغرام".

وأراد بنزيمة القول أن "مبابي طعنه في الظهر"، من خلال صورة توباك، والتي يظهر فيها الراحل مع الممثل الأميركي توم بالدوين، وخلفهما الرجل الذي خان تو باك، وكان أحد أصدقائه المقربين، ويتهم بأنه تسبب في قتله من أحد أفراد العصابات المحلية في نيويوك، حيث كانت مدينة لاس فيغاس الاميركية شاهدة على واحدة من أشهر عمليات القتل لنجوم الراب في أميركيا سنة 1996.

ومن المتوقع أن يتسبب ما حصل في شرخ كبير في العلاقة بين مبابي وبنزيمة، خاصة وأنهما ثنائي مهم في خط هجوم المنتخب الفرنسي، الذي يرغب بشدة في الدفاع عن لقبه خلال المونديال المقبل بعد اشهر من الآن.

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