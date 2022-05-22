الامارات | مبلغ "لا يمكن تصديقه" وراء استمرار مبابي مع سان جرمان

شكرا لقرائتكم خبر عن مبلغ "لا يمكن تصديقه" وراء استمرار مبابي مع سان جرمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "ذي الصن" البريطانية، وكذلك العديد من وسائل الإعلام الفرنسية عن أن أموال خيالية غير مسبوقة في تاريخ التعاقدات بكرة القدم، وراء الدراما التي حصلت مع قضية النجم الفرنسي كيليان مبابي، والذي غير رأيه في آخر لحظة من الانتقال للعب مع ريال مدريد إلى البقاء والاستمرار مع فريقه الحالي نادي سان جرمان، المملوك قطريا ويترأسه ناصر الخليفي. ومن هذه المبالغ راتب سنوي يناهز 100 مليون يورو أي نحو ضعف ما يتقاضاه زميله الأرجنتيني ليونيل ميسي، وثلاثة أضعاف راتب البرازيلي نيمار، و300 مليون يورو مكافأة توقيع يحصل عليها بمجرد تجديد عقده.

وكان مبابي قد فاجأ الجميع في اليومين الماضيين، وأبلغ مقربيه أنه قرر البقاء مع ناديه، فتبين أن العرض الذي قدمه له الخليفي لا يمكن مقاومته على الإطلاق، فجعله يقرر تأجيل حلمه باللعب في أشهر أندية العالم ريال مدريد، والاستمرار مع ناديه الحالي.

وتقدر التكلفة الاجمالية للسنوات الثلاثة الجديدة في عقد مبابي الممتدة حتى 2025 بنحو 600 مليون يورو كمبالغ مدفوعة فقط، بينما إذا أضيفت لها حقوق استغلال صورته، والتي حصل عليها بنسبة 100%، والمكافآت والحوافز، وكذلك المكافآت المالية الضخمة التي حصلت عليها والدته فايزة لامارا التي تمثله، بجانب والده أيضا وبعض أفراد عائلته، فإن التكلفة ستقارب المليار يورو حتى 2025 فقط.

وسيكون على سان جرمان دفع نحو 400 مليون يورو خلال الشهرين المقبلين، منها مكافأة تجديد لمبابي، ومبالغ لوالدته وعدد من ممثليه، وذلك بحسب ما كشفت عنه وسائل إعلام عديدة. ولم يسبق في تاريخ الكرة أن تخطت مكافأة توقيع العقد مستوى الخمسين مليون يورو، بينما مع مبابي وصلت إلى 300 مليون يورو بحسب "ذي الصن".

وتشير بعض وسائل الإعلام إلى أن الخليفي أراد إبقاء مبابي بأي شكل ومهما وصلت المبالغ المدفوعة، وذلك حتى لا يشعر بالهزيمة أمام ريال مدريد مرتين على التوالي في موسم واحد، بعد أن أخرجه من ثمن النهائي بدوري أبطال أوروبا، في هزيمة مذلة للباريسيين، وبعد ريمونتادا "هاتريك" لنجم الريال الفرنسي كريم بنزيمة.

ويسود في أوساط ريال مدريد وإدارته شعور بـ"الخيانة" من قبل مبابي، بعد أن كانوا واثقين من قراره، واتفقوا معه على ذلك منذ الصيف الماضي، لكن الإغراءات المالية غير المسبوقة، وكذلك الضغوط التي تعرض لها على أعلى مستوى في فرنسا نجحت في إبقائه في العاصمة الفرنسية، خاصة بعد أن كشفت "ليكيب" أن الرئاسة الفرنسية تدخلت لإقناعه بالبقاء مع سان جرمان وعدم الرحيل إلى ريال مدريد.

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