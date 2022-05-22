تعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

يختتم فريق مانشستر سيتي مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز بحثا عن اللقب، حين يلاقي أستون فيلا في الجولة الأخيرة على ملعب الاتحاد.



ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 90 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن ليفربول أقرب ملاحقيه.

في المقابل يأتي فريق أستون فيلا بالمركز الـ14 في ترتيب البريميرليج برصيد 45 نقطة.

يستقبل فريق ماشستر سيتي نظيره أستون فيلا في الجولة 38 من الدوري الإنجليزي على ملعب الاتحاد بمدينة مانشستر، مساء يوم الأحد.

وتنطلق المباراة في تمام السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة، السابعة مساء بتوقيت أبوظبي.

تبث منافسات الدوري الإنجليزي عبر قنوات بي إن سبورتس بشكل حصري في الشرق الأوسط.

وتنقل مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا عبر قناة beIN Sports 1 HD Premiumبتعليق عصام الشوالي.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي موسم 2021-2022

مانشستر سيتي - 90 نقطة

ليفربول - 89 نقطة

تشيلسي - 71 نقطة

توتنهام - 68 نقطة

أرسنال - 66 نقطة

مانشستر يونايتد - 58 نقطة

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي لموسم 2021-2022

محمد صلاح - ليفربول: 22 هدفا

هيونج مين سون - توتنهام: 21 هدفا

كريستيانو رونالدو - مانشستر يونايتد: 18 هدفا

ساديو ماني - ليفربول 15 هدفا.

ديوجو جوتا - ليفربول: 15 هدفا

كيفن دي بروين - مان سيتي: 15 هدفا