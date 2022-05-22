شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يبحث عن عاشر انتصاراته مع فيوتشر أمام المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق فيوتشر تحدياً جديداً تحت قيادة مديره الفني علي ماهر، عندما يلتقي بالنادي المصرى فى السادسة والنصف مساء اليوم باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع الـ 20 من عمر مسابقة الدوري العام، حيث يبحث فيوتشر عن مواصلة الانتصارات بعد الفوز فى الجولة الماضية على الاتحاد السكندري بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

وقاد علي ماهر فريق فيوتشر فى 18 مباراة منذ بداية الموسم الجاري، حقق خلالها 9 انتصارات وتعادل فى 4 مباريات وخسر 5 لقاءات أخرى، وكانت أكبر انتصارات فيوتشر تحت قيادة علي ماهر على حساب سموحة برباعية نظيفة.

ويحتل فيوتشر المركز الخامس بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 31 نقطة حصدها فيوتشر بعد خوض 18 مباراة، حيث فاز فيوتشر في 9 مباريات، وتعادل في 4 لثاءات وخسر 5 مباريات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 32 هدفاً واستقبلت شباكهم 18.