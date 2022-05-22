الامارات | مباراة كرة قدم تنجو من كارثة سقوط مبني إداري داخل الملعب (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة كرة قدم تنجو من كارثة سقوط مبني إداري داخل الملعب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجا لاعبو فريقا أوردوباسي وضيفه آكسو في الدوري الكازاخي لكرة القدم، من كارثة سقوط سقف مبني إداري ملاصق لملعب مباراة الفريقين نتيجة رياح قوية وعاصفة قوية، كما لم يتواجد أياً من الجماهير في المدرجات الملاصقة للمبنى، وهو أنهى المأساة دون تسجيل أي إصابات وذلك في ملعب "هودزي ميكانا" في مدينة شيمكينت الكازاخية.

وذكرت تقارير إعلامية أن الحادثة وقعت نتيجة عاصفة ورياح قوية اقتلعت سقف المبنى الإداري لنادي أوردوباسي وأسقطته داخل الملعب خلال المباراة، وأظهرت لقطات فيديو مصورة لحظة سقوط سقف المبنى خلال مباراة أوردوباسي وضيفه آكسو ضمن الجولة الـ12 من الدوري الكازاخي لكرة القدم.

وأشارت التقارير أنه لحسن الحظ سقط السقف في مكان لم يكن يتواجد فيه أي شخص، ولم يتعرض أي من الجماهير أو اللاعبين لأي أذى، وقام حكم المباراة بإيقاف المباراة التي كانت تشير نتيجتها لتقدم أصحاب الأرض بهدف دون مقابل.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news