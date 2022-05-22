باريس سان جيرمان يعلن تجديد عقد كيليان مبابي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي تجديد عقد مهاجمه الفرنسي كيليان مبابي بعد صراع طويل مع ريال مدريد.



وشهدت الفترة السابقة العديد من التكهنات بشأن مستقبل مبابي سواء بالبقاء داخل جدران ملعب "حديقة الأمراء"، أو الرحيل إلى العاصمة الإسبانية واللعب بقميص ريال مدريد، بعدما رفض اللاعب في وقت سابق تجديد عقده مع الفريق الفرنسي الذي ينتهي في يونيو/ حزيران المقبل.

لكن مبابي استقر على تجديد عقده مع باريس سان جيرمان بمقابل خيالي لأي لاعب في تاريخ كرة القدم، بحسب العديد من التقارير الصحفية الفرنسية والإسبانية.

ولم يكشف سان جيرمان التفاصيل المالية في عقد مبابي الجديد، لكنه أوضح أنه سيمتد حتى صيف 2025.

تجدر الإشارة إلى أن مبابي انتقل لباريس سان جيرمان قبل 5 أعوام قادماً من فريق موناكو في صفقة بلغت وقتها 180 مليون يورو.

ومنذ تلك الفترة، لعب مبابي، 216 مباراة بقميص باريس سان جيرمان في كل البطولات، سجل فيها 168 هدفا وصنع 87.

وعلى صعيد الألقاب، توج مبابي مع باريس سان جيرمان بـ11 لقبا محليا أبرزهم 4 بطولات للدوري الفرنسي