شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يختتم استعداداته اليوم لمواجهة أسوان فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني، تدريباته عصر اليوم، الأحد على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة أسوان المقبلة في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر للموسم الماضي.

ومن المقرر أن يعلن البرتغالي فيريرا، عن قائمة اللاعبين المختارة للقاء أسوان عقب انتهاء المران، ثم يدخل الفريق في معسكر مغلق بأحد الفنادق بالقاهرة.

يلعب الزمالك ضد أسوان فى التاسعة مساء الاثنين المقبل فى نصف نهائى كأس مصر للموسم الماضى 2021/2020 باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.