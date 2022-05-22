شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يختتم استعداداته اليوم لمواجهة أسوان فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني، تدريباته عصر اليوم، الأحد على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة أسوان المقبلة في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر للموسم الماضي.
ومن المقرر أن يعلن البرتغالي فيريرا، عن قائمة اللاعبين المختارة للقاء أسوان عقب انتهاء المران، ثم يدخل الفريق في معسكر مغلق بأحد الفنادق بالقاهرة.
يلعب الزمالك ضد أسوان فى التاسعة مساء الاثنين المقبل فى نصف نهائى كأس مصر للموسم الماضى 2021/2020 باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.
وواصل الزمالك سلسلة نتائجه السلبية فى الفترة الأخيرة، وتعرض للهزيمة على يد ضيفه طلائع الجيش بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى، فى إطار الجولة رقم 19 من مسابقة الدورى المصرى، حيث لم يقدم الزمالك العرض المنتظر منه، وفشل فى مصالحة جماهيره، بعد خسارته فى مباراته الماضية بالدورى المصرى أمام إنبى بهدفين دون رد.
ويحتل الزمالك صدارة جدول الدورى برصيد 41 نقطة بعدما لعب 19 مباراة فاز فى 13 لقاء وتعادل فى مباراتين وخسر أربعة لقاءات، وسجل لاعبوه 32 هدفا وتلقت شباكه 19.