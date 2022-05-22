شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يصطدم بـ بيراميدز بحثاً عن استعادة التوازن بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى نادى الاتحاد السكندرى، فى التاسعة مساء اليوم الأحد، مع بيراميدز باستاد الإسكندرية، فى إطار منافسات الأسبوع العشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويدخل الاتحاد اللقاء بمعنويات منخفضة بعد الهزيمة من فيوتشر 4 /3 فى الجولة الماضية، فيما سقط بيراميدز فى فخ التعادل السلبى أمام فاركو فى نفس الجولة.

ويسعى الجهاز الفنى للاتحاد، بقيادة عماد النحاس، للخروج بالفريق من نفق النتائج السلبية ومصالحة جماهير زعيم الثغر، وتعاهد لاعبو زعيم الثغر على حصد نقاط بيراميدز فى اللقاء المقبل للابتعاد عن منطقة الخطر بجدول الدوري.

ويحتل نادى الاتحاد السكندرى المركز الثالث عشر برصيد 19 نقطة، جمعها من 19 مباراة، حيث فاز فى 4 مباريات وتعادل فى 7 مواجهات وخسر 8 لقاءات، سجل لاعبوه 27 هدفا واستقبلوا 34 هدفا.

وفى المقابل، حذر اليونانى تاكيس جونياس، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، لاعبى فريقه من انتفاضة لاعبى الاتحاد، وطلب جونياس من لاعبيه عدم الاستهانة بفريق الاتحاد، بعدما تعرض للخسارة فى المباراتين الماضيتين أمام سموحة بنتيجة 5 / 2 وأمام وفيوتشر بنتيجة 4/ 3، مؤكدًا أن زعيم الثغر يضم لاعبين مميزين وسيبذلون قصارى جهدهم من أجل تحقيق الفوز على بيراميدز لمصالحة الجماهير.

ويحتل نادى بيراميدز المركز الثانى برصيد 39 نقطة للنقطة، جمعها من 18 مباراة، حيث فاز فى 12 مباراة وتعادل فى 3 مواجهات وخسر 3 لقاءات، سجل لاعبوه 29 هدفا واستقبلوا 13 هدفا.