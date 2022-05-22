شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش: نتمنى التوفيق لبسام.. ولن نقف في طريق مهند لاشين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال العميد أحمد المهدي، مدير الكرة بنادي طلائع الجيش، إن ناديه يسعى لتجديد عقود اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الحالي.

وأكد المهدي، في تصريحات لقناة الزمالك، إن محمد بسام عقده ينتهي مع الطلائع بنهاية الموسم ويتمنى له التوفيق في خطوته القادمة.

وأشار المهدي إلى أن مهند لاشين يتبقى في عقده موسم آخر، والنادي لن يقف في طريق أي لاعب، وعمرو السيسي لاعب كبير وينتظره مستقبل باهر بالإضافة إلى مصطفى الزناري.