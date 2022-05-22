شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش: نتمنى التوفيق لبسام.. ولن نقف في طريق مهند لاشين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال العميد أحمد المهدي، مدير الكرة بنادي طلائع الجيش، إن ناديه يسعى لتجديد عقود اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الحالي.
وأكد المهدي، في تصريحات لقناة الزمالك، إن محمد بسام عقده ينتهي مع الطلائع بنهاية الموسم ويتمنى له التوفيق في خطوته القادمة.
وأشار المهدي إلى أن مهند لاشين يتبقى في عقده موسم آخر، والنادي لن يقف في طريق أي لاعب، وعمرو السيسي لاعب كبير وينتظره مستقبل باهر بالإضافة إلى مصطفى الزناري.
وحقق فريق الطلائع فوزا مثيرا على المقاولون العرب بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعت الفريقين، السبت، باستاد جهاز الرياضة، ضمن منافسات الأسبوع العشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.
سجل فيكتوري نينيانجا هدف طلائع الجيش فى مرمى المقاولون العرب بالدقيقة 70، وجاء الهدف بعدما أرسل عمرو السيسي تمريرة من داخل منطقة الجزاء جهة اليسار للاعب فيكتورى بينيانجا أمام المرمى، وسدد الأخير الكرة مباشرة على يسار الحارس داخل الشباك.
بهذه النتيجة، يحتل الطلائع المركز السادس بجدول ترتيب الدورى برصيد 29 نقطة بعدما لعب 20 مباراة فاز فى 7 لقاءات وتعادل فى 8 مواجهات وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه 11 هدفا وتلقت شباكه 14 هدفا، بينما يحتل المقاولون العرب المركز الـ 14 بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 18 نقطة، حصدها المقاولون بعد الفوز في 3 مباريات والتعادل في 9 لقاءات والهزيمة في 8 مواجهات، وأحرز لاعبو المقاولون 19 هدفاً واستقبلت شباكهم 24 هدفاً أخرى، بينما.