لايبزيج يُتوج بطلا لكأس ألمانيا للمرة الأولى في تاريخه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

تُوج فريق لايبزيج ببطولة كأس ألمانيا للمرة الأولى في تاريخه، وذلك على حساب فريق فرايبورج في المباراة بركلات الترجيح.



وواجه لايبزيج نظيره فرايبورج، السبت، على ملعب برلين الأولمبي، في المباراة النهائية من بطولة كأس ألمانيا.

وحسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 الوقت الأصلي من المباراة، ليلجأ الفريقان إلى الوقت الإضافي، ومنه إلى ركلات الترجيح.

وسجل ماكسيميليانو أيجيستين هدف فرايبورج الأول في الدقيقة 19، قبل أن يعادل كريستوفر نكونكو النتيجة للايبزيج في الدقيقة 76.

وانتقل الفريقان إلى الوقت الإضافي، والذي انتهى هو الآخر بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.

وحسم فريق لايبزيج اللقب، بعدما فاز بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، ليُتوج باللقب للمرة الأولى في تاريخه.