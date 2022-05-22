شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يبحث عن الخروج من أزمته أمام فيوتشر المنتشى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف المصرى البورسعيدى، فى السادسة والنصف مساء اليوم الأحد، فريق فيوتشر باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى إطار منافسات الأسبوع العشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويدخل الفريقان المباراة بأهداف مختلفة، حيث سقط المصرى أمام سموحة بهدفين مقابل هدف فى الجولة الماضية، فى حين حقق فيوتشر فوزا غاليا على الاتحاد السكندرى بأربعة أهداف مقابل ثلاثة فى نفس الجولة.

ويبحث التونسى معين الشعبانى، المدير الفنى للنادى البورسعيدى، عن تحقيق الفوز والخروج من دوامة النتائج السيئة، حيث لم يحقق الفريق أى انتصار، منذ الفوز الأخير الذى حققه على النادى الأهلى فى 9 أبريل الماضى بهدف نظيف، حيث تراجع بعدها أداء الفريق البورسعيدى بشكل ملحوظ.

ويحتل النادى المصرى المركز الـ 12 فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 20 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدى بعدما خاض 18 مباراة حيث فاز فى 4 مباريات وتعادل فى 8 لقاءات وخسر 6 مواجهات أخرى، وأحرز لاعبو المصرى 22 هدفاً واستقبلت شباكهم 23 هدفاً أخر.

وفى المقابل، عمل الجهاز الفنى لفيوتشر بقيادة على ماهر على تصحيح الأخطاء الدفاعية للفريق، بعدما استقبل فيوتشر 3 أهداف فى المباراة الأخيرة أمام الاتحاد السكندرى، كادت تكلف الفريق خسارة 3 نقاط ثمينة فى سباق المربع الذهبى، وطالب اللاعبين بضرورة الدفاع ككتلة واحدة حتى لا يستقبلوا أهداف.

ويحتل فيوتشر المركز الخامس بجدول مسابقة الدورى العام برصيد 31 نقطة، حصدها بعد خوض 18 مباراة، حيث فاز فيوتشر فى 9 مباريات وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 5 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 32 هدفاً واستقبلت شباكهم 18 هدفاً أخر.