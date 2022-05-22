شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق دور الـ64 الرئيسي بالجائزة الكبرى لسلاح السيف بإيطاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الأحد فعاليات دور الـ64 الرئيسي ببطولة الجائزة الكبرى لسلاح السيف رجال وسيدات، والتي تستضيفها مدينة بادوفا بإيطاليا في الفترة من 20 حتى 22 مايو الجاري.

وجاءت مباريات المنتخب المصري كالتالي:

يلتقي محمد عامر المصنف العاشر عالميًا مع لاعب أوكرانيا اندري ياكودكا في تمام الساعة الـ11:45 ظهرًا بتوقيت القاهرة، بينما يواجه زياد السيسي نظيره الهندي كاران سينغ في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا بتوقيت القاهرة.

وأخيرًا يصطدم مدحت معتز مع لاعب اليابان شيدو تزيموري في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحًا بتوقيت القاهرة.

واستطاع مدحت معتز التأهل لدور الـ64 الرئيسي مباشرةً بعد تحقيقه 5 انتصارات من أصل 6 مباريات بدور المجموعات.

بينما تأهل عامر والسيسي مباشرةً لدور الـ64 الرئيسي بدون المشاركة في فاعليات اليوم الأول، وذلك بسبب تواجدهم ضمن قائمة أفضل 16 لاعب بالتصنيف الخاص بالبطولة.