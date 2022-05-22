شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا "الجريح" يخشى مفاجآت مصر المقاصة اليوم فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه نادى سيراميكا، فى السادسة والنصف مساء اليوم الأحد، مصر المقاصة على استاد المقاولون العرب، فى إطار منافسات الأسبوع العشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز. ويدخل الفريقان اللقاء بمعنويات مختلفة، حيث سقط سيراميكا أمام الإسماعيلى بهدفين نظيفين فى الجولة الماضية، فى حين حقق مصر المقاصة فوزا غاليا على الجونة فى نفس الجولة.

ويسعى أحمد سامى، المدير الفنى لنادى سيراميكا، لإعادة فريقه لسكة الانتصارات مرة أخرى بعدما سقط أمام الدراويش، وقام بتصحيح الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون، محذرا إياهم من صحوة المقاصة بعد الفوز الأخير.

ويحتل سيراميكا المركز العاشر برصيد 21 نقطة، بعدما خاض 19 مباراة حقق 4 انتصارات وتلقى 6 هزائم وتعادل فى 9 مباريات وسجل لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكه 22 هدفا.

وفى المقابل، يرغب طارق حجاج، المدير الفنى لنادى مصر المقاصة، لتحقيق الفوز الثانى على التوالى لمحاولة الابتعاد عن مراكز الهبوط والتقدم أكثر، مستغلا معنويات اللاعبين العالية بعد تحقيق الفوز الثانى لهم فى بطولة الدوري.

ويحتل مصر المقاصة المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 13 نقطة، جمعها من 19 مباراة، حيث فاز فى مباراتين وتعادل فى 7 لقاءات وخسر 9 مواجهات، سجل لاعبوه 9 أهداف واستقبلوا 23 هدفا.