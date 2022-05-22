شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل 1/1 نتيجة المواجهة الأخيرة بين المصري وفيوتشر قبل صدام الجولة 20 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صدام قوي يجمع فريقى المصري وفيوتشر فى السادسة والنصف مساء اليوم، الأحد، باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى مباراة الجولة 20 من عمر مسابقة الدورى العام، حيث يبحث كل فريق عن حصد الثلاث نقاط.

وكانت المواجهة الأخيرة التي جمعت الفريقين فى الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري العام انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لمثله.

من جهته، طالب على ماهر، المدير الفني لفريق فيوتشر، نجوم الفريق ناصر ماهر وأحمد رفعت وأحمد عاطف بضرورة غلق ملف العروض المرتقبة لكل منهم، سواء من الأهلي أو الزمالك، والتركيز مع الفريق الفترة المقبلة. وكان فيوتشر قد فاز فى مباراة الجولة الماضية على الاتحاد السكندري بنتيجة 4/3 في مباراة الجولة 19 من عمر مسابقة الدوري، فيما خسر المصري بهدفين مقابل هدف أمام سموحة. ويحتل فيوتشر المركز الخامس بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 31 نقطة حصدها فيوتشر بعد خوض 18 مباراة، حيث فاز فيوتشر في 9 مباريات، وتعادل في 4 لثاءات وخسر 5 مباريات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 32 هدفاً واستقبلت شباكهم 18.

على الجانب الآخر، لم يتذوق النادي المصري طعم الانتصارات منذ 42 يوماً في الدوري العام، منذ الفوز الأخير الذي حققه على النادي الأهلي في 9 أبريل الماضي بهدف نظيف، حيث تراجع بعدها أداء الفريق البورسعيدي بشكل ملحوظ.

وبعد الفوز على الأهلي، ودع النادي المصري بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية من الدور ربع النهائي بعدما فاز في مباراة الذهاب بالإسكندرية 2/1 على نهضة بركان، ثم خسر في المغرب 1/0 ليودع البطولة.

أما في الدوري العام، فتلقى المصري 3 هزائم متتالية جاءت أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف، ثم المقاولون العرب بنتيجة 2/0، والإسماعيلي بنتيجة 3/2، وتعادل في الجولة قبل الماضية مع غزل المحلة بنتيجة 1/1، قبل أن يخسر من سموحة بهدفين مقابل هدف.