شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يواجه البنك الأهلى اليوم لمواصلة الصحوة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى نادى الإسماعيلى ، فى الرابعة عصر اليوم الأحد، مع البنك الأهلى باستاد الإسماعيلية، فى إطار منافسات الأسبوع العشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز، ويدخل الفريقان المباراة بمعنويات عالية، حيث حقق الإسماعيلى الفوز فى آخر مباراتين بالدورى على المصرى وأخيرا على سيراميكا، فى حين تعادل البنك الأهلى مع الأهلى فى آخر المواجهات.

ويسعى حمزة الجمل، المدير الفنى الدراويش، لمواصلة الانتصارات والنتائج الرائعة منذ توليه المسئولية خلفا لحمد إبراهيم، وطالب اللاعبين بضرورة بذل الجهد للارتقاء فى جدول الدوري.

ويحتل الإسماعيلى المركز السادس عشر فى ترتيب جول الدورى من 18 مباراة، حيث فاز فى 4 مواجهات وتعادل فى 5 لقاءات وخسر 9 مواجهات.

وفى المقابل، يأمل خالد جلال المدير الفنى لنادى البنك الأهلى تحقيق الانتصار والثلاث نقاط للاقتراب أكثر من فرق المقدمة ومحاولة انتزاع أحد المراكز المتقدمة، وطالب اللاعبين بضرورة ترجمة الفرص إلى أهداف لانتزاع نقاط المباراة وعدم تكرار ما حدث أمام الأهلى.

ويحتل البنك الأهلى المركز الثامن فى ترتيب جول الدورى من 18 مباراة، حيث فاز فى 6 مواجهات وتعادل فى 7 لقاءات وخسر 5 مواجهات.