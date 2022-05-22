شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يبحث عن أول انتصار بعد 43 يوماً من النتائج السلبية بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث النادي المصري، بقيادة معين الشعباني المدير الفني للفريق، عن تصحيح المسار بالدوري العام، بعدما غابت الانتصارات عن الفريق البورسعيدى لفترة طويلة منذ الفوز الأخير الذي حققه على الأهلي بهدف نظيف، وذلك عندما يصطدم المصري بفريق فيوتشر في مواجهة قوية تجمع الفريقين فى السادسة والنصف مساءً باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة 20 من عمر مسابقة الدوري العام.

ولم يتذوق النادي المصري طعم الانتصارات منذ 43 يوماً في الدوري العام، منذ الفوز الأخير الذي حققه على النادي الأهلي في 9 أبريل الماضي بهدف نظيف، حيث تراجع بعدها أداء الفريق البورسعيدي بشكل ملحوظ.

وبعد الفوز على الأهلي، ودع النادي المصري بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية من الدور ربع النهائي بعدما فاز في مباراة الذهاب بالإسكندرية 2/1 على نهضة بركان، ثم خسر في المغرب 1/0 ليودع البطولة.

أما في الدوري العام، فتلقى المصري 3 هزائم متتالية جاءت أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف، ثم المقاولون العرب بنتيجة 2/0، والإسماعيلي بنتيجة 3/2، وتعادل في الجولة قبل الماضية مع غزل المحلة بنتيجة 1/1، قبل أن يخسر من سموحة بهدفين مقابل هدف.