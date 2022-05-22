شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يغلق صفحة إنبى ويستعد لمواجهة إيسترن كومبانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني ملف صفحة إنبى والتى أقيمت مساء السبت والمؤجلة من الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز ليبدأ المارد الأحمر الاستعداد لمواجهة إيسترن كومبانىن المقرر لها الثامنة مساء الأربعاء المقبل باستاد الأهلى والسلام، فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويتطلع الجهاز الفني للأهلى لتجهيز لاعبيه جيداً من الناحية البدنية والذهنية لضغط المباريات الشديد محلياً هذه الفترة، حيث لعب المارد الأحمر الأربعاء الماضى أمام البنك الأهلى، ثم واجه إنبى أمس ثم يلعب مع إيسترن كومباني الأربعاء المقبل، ثم يخوض التحدى الأصعب بمواجهة الوداد المغربى فى نهائي دوري أبطال أفريقيا والمقرر له 30 مايو الجارى في التاسعة مساءً بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وكان النادي الأهلى قد طلب من رابطة الأندية المحترفة الموافقة على تأجيل مباراته مع إيسترن كومباني في الدوري، والمحدد لها 25 مايو، حتى يتمكن فريق الأهلي من الاستعداد لمباراته المهمة مع الوداد المغربي في نهائي دوري الأبطال، والمقرر إقامتها في ملعب مركب محمد الخامس يوم 20 مايو الجاري.

وأضاف الأهلي في المكاتبة التي أرسلها لرابطة الأندية أنه استطلع رأي مسئولي إيسترن كومباني ووافقوا على التأجيل، ووجه لهم النادي الشكر على تقديرهم للموقف.

وجاء في الخطاب أيضًا أن الأهلي سوف يقوم بأداء المباراة المطلوب تأجيلها خلال فترة الأجندة الدولية المقبلة بدون الاستعانة بلاعبيه الدوليين، إذا لم يوافق الجهاز الفني للمنتخب على مشاركتهم بعد التشاور معه في هذا الأمر خلال الفترة المقبلة.