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"اليد" يكشف عن الكرة الجديدة المعتمدة من الاتحاد الدولى

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القاهرة - سامية سيد - كشف اتحاد كرة اليد عن شكل الكرة الجديدة التى يتدرب بها المنتخبات والمعتمدة من قبل الاتحاد الدولى للعبة، ومن المقرر أن يتم اللعب بها رسميا، بداية من 1 يوليو للعام الجارى، حيث سيلعب بها منافسات بطولة أفريقيا للرجال بمصر.

 

اليد

 

ومن ناحية أخرى قامت اللجنة المنظمة لكاس الأمم الأفريقية لكرة اليد بتعيين محمد الألفى المدير الفنى لفريق هليوبوليس مديرا للبطولة المقرر أن تستضيفها مصر خلال الفترة من 9 و حتى 19 يوليو المقبل.

 

شكل الكرة الجديدة 1

 

ومن المقرر أن تقام قرعة البطولة فى أحد فنادق القاهرة الكبرى يوم 27 مايو الجارى بحضور مندوبى الدول المشاركة و عدد من الرياضيين.

 


شكل الكرة الجديدة\

 

كرة اليد
 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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