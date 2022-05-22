شكرا لقرائتكم خبر عن "اليد" يكشف عن الكرة الجديدة المعتمدة من الاتحاد الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف اتحاد كرة اليد عن شكل الكرة الجديدة التى يتدرب بها المنتخبات والمعتمدة من قبل الاتحاد الدولى للعبة، ومن المقرر أن يتم اللعب بها رسميا، بداية من 1 يوليو للعام الجارى، حيث سيلعب بها منافسات بطولة أفريقيا للرجال بمصر.

ومن ناحية أخرى قامت اللجنة المنظمة لكاس الأمم الأفريقية لكرة اليد بتعيين محمد الألفى المدير الفنى لفريق هليوبوليس مديرا للبطولة المقرر أن تستضيفها مصر خلال الفترة من 9 و حتى 19 يوليو المقبل.

ومن المقرر أن تقام قرعة البطولة فى أحد فنادق القاهرة الكبرى يوم 27 مايو الجارى بحضور مندوبى الدول المشاركة و عدد من الرياضيين.