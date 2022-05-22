شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني: لا تفقدوا الثقة في الأهلي.. معدنه الحقيقي يظهر في الشدائد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، عن سعادته بعودة فريقه لسكة الانتصارات عقب الفوز على إنبي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على استاد المقاولون العرب في اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ15 للدوري، بعد غياب عن الانتصارات لأربع مباريات متتالية.

قال موسيماني، خلال المؤتمر الصحفي، "ليس لدي فريق ثان أو فريق احتياطي لخوض مباراة إيسترن كومباني حال عدم تأجيلها، والأمور على ملعب المقاولون صعبة للغاية؛ بسبب حالة أرضية الملعب".

وأضاف المدير الفني للأهلي: "تحدثت مع اللاعبين قبل المباراة وأخبرتهم بضرورة تقديم مباراة جيدة رغم سوء أرضية الملعب، أدَّينا مباراة جيدة اليوم وقمنا بكل ما يلزم للفوز".

وتابع: "أحكمنا السيطرة على جون أيبوكا مهاجم انبي ولاعبو الدفاع ربيعة وهاني أدوا مياراة كبيرة.. وقال موسيمانى لا تفقدوا الثقة في هذا الفريق.. دائما ما يظهر معدنه الحقيقي فى الشدائد وأثبت هذا للجميع في كاس العالم للأندية".

وقال موسيمانى: "سأقول لكم شيئا واحدا.. سنفوز بالدوري هذا العام.. لن يكون الأمر سهلا، ولكن سنفوز في النهاية، وندعو أن يعود المصابون أمام الوداد ولكن أثق في كل اللاعبين الذين سيمثلون الأهلي في المغرب".

وعن عدم الدفع بمحمود متولي للمشاركة في المباريات: "محمود متولي عائد من إصابة طويلة.. وتعرض لاصابة في المران قبل مباراة وفاق سطيف.. لذلك علينا أن نستعيده بحرص، ولو دفعت بمتولي في مباراة مثل مباراة إنبي هبقى باقتله.. سيشارك ويحصل على الفرصة ونحن محققين فوزا مريحا".

واختتم موسيمانى: "نحن لسنا بعيدين عن قمة الدوري.. مشكلتنا في الضغط الكبير والقلق من البعض ولكن هذا طبيعي وسنتعامل معه عقب الانتهاء من افريقيا للتركيز على الدوري، ننتهي من افريقيا ونعود للتركيز مع الزمالك وبيراميدز كما فعلنا هذا الموسم".