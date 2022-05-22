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معروف حكما للإسماعيلى والبنك الأهلى.. ونور الدين يدير لقاء الاتحاد وبيراميدز

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القاهرة - سامية سيد - اعلنت لجنة الحكام الرئيسية، برئاسة عصام عبد الفتاح، حكام مباريات غد الأحد ضمن منافسات الدوري الممتاز.

 

الإسماعيلي × البنك الأهلي

 

محمد معروف حكما للساحة ويعاونه كل من: سامي هلهل مساعد أول، وممدوح مصطفى مساعد ثان، وعاطف حسين حكم رابع، ومحمود دسوقي حكم فيديو، وأحمد حامد فهيم حكم فيديو مساعد.

 

سيراميكا × مصر المقاصة 

 

حسني سلطان حكم للساحة، ويعاونه كل من: أحمد نوفل مساعد أول، وسيد نافع مساعد ثان، وصبري إبراهيم حكم رابع، وصبحي العمراوي حكم فيديو، ومحمد عبد الحافظ حكم فيديو مساعد.

 

المصري × فيوتشر 

طارق مجدي حكم للساحة، ويعاونه كل من: سمير جمال مساعد أول، وعمر فتحي مساعد ثان، وعمرو عايد حكم رابع، والسيد شعبان حكم فيديو، ومحمد عبد العزيز حكم فيديو مساعد.   

 

الاتحاد × بيراميدز 

 

إبراهيم نورالدين حكم للساحة، ويعاونه كل من: هاني عبد الفتاح مساعد أول، ومحمد محمود لطفي مساعد ثان، ومحمود وفا حكم رابع، ومحمود عاشور حكم فيديو، وأحمد صالح حكم فيديو مساعد.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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