شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد مباريات اليوم السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما زال أحمد سيد زيزو يتربع على عرش هدافي الدوري المصري بعد المباريات التي أقيمت اليوم السبت 21 / 5 / 2022، حيث لُعبت ثلاثة مباريات مثيرة بالدوري المصري حيث شهدت جميع الأهداف تسجيل الأهداف ونستعرض نتائج اليوم كالتالي:

ونجح الأهلى في تحقيق فوز غالى وثمين على إنبى بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المقاولون العرب في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الـ15 للدورى.

وحقق فريق طلائع الجيش فوزا مثيرا على المقاولون العرب بهدف دون رد، فى المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، السبت، باستاد جهاز الرياضة، ضمن منافسات الأسبوع العشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

كما خطف نادى سموحة تعادلا قاتلا أمام إيسترن كومبانى بهدفين لمثلهما، فى المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب بتروسبورت، ضمن مواجهات الجولة العشرون من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباريات اليوم السبت كالتالي:

أحمد سيد زيزو الزمالك 11

مروان حمدي سموحة 10

مابولولو الاتحاد السكندري 9

جون أوكويي إيبوكا إنبي 9

محمد هلال البنك الأهلي 7

خالد قمر الجونة 6

علي معلول الأهلي 6

مامادو نياس المقاولون 6

أحمد رفعت فيوتشر 6

أيمن الصفاقسي فيوتشر 6

احمد عاطف فيوتشر 6