شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب جدول الدوري المصري بعد مباريات السبت 21 / 5 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح الأهلى في تحقيق فوز غالى وثمين على إنبى بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المقاولون العرب في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الـ15 للدورى.

تقدم مصطفى شلبى لإنبى في الدقيقة 76 ، وتعادل على معلول في الدقيقة 94 من عمر اللقاء من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء ، وفى الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء استطاع نفس اللاعب من إحراز هدف الفوز ليرتفع رصيد المارد الأحمر إلى 37 نقطة ومازال في المركز الثالث بالدورى ، بينما تجمد رصيد إنبى عند 24 نقطة في المركز التاسع بالدورى .

وجاء جدول ترتيب الدوري المصري اليوم السبت 21-5-20221- الزمالك 41 نقطة الأهداف المسجلة (32) فارق الأهداف (13).

2- بيراميدز 39 نقطة الأهداف المسجلة (29) فارق الأهداف (16).

3- الأهلي 37 نقطة الأهداف المسجلة (34) فارق الأهداف (23).

4- سموحة 34 نقطة الأهداف المسجلة (29) فارق الأهداف (5).