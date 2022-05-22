شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 21/ 5 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 21/ 5 / 2022، العديد من الأخبار المهمة، جاء أبرزها فوز الأهلى القاتل على إنبى بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم فى إطار المباراة المؤجلة من الأسبوع الخامس عشر من الدورى.

الأهلى يهزم إنبى بثنائية معلول فى الوقت القاتل "+90"

نجح الأهلى في تحقيق فوز غالى وثمين على إنبى بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المقاولون العرب في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الـ15 للدورى.

الجهاز الفنى للمنتخب يحضر مباراة الأهلى وإنبى

حضر الجهاز الفنى للمنتخب مباراة الأهلى وإنبى، في المباراة المقامة بينهما باستاد المقاولون العرب في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الـ15 للدورى.

22 لاعبا فى قائمة الاتحاد السكندرى استعدادا لموقعة بيراميدز غدا

أعلن عماد النحاس، المدير الفنى لنادى الاتحاد السكندرى، قائمة الفريق للدخول فى معسكر مغلق بـ22 لاعباً بأحد فنادق الإسكندرية، استعدادا لمباراة بيراميدز فى الأسبوع العشرين من بطولة الدورى. أكد أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، أن ما يتردد بشأن توقيع أشرف بن شرقي للأهلي غير صحيح بالمرة، وأن كل ما تناوله البعض على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص انضمام اللاعب للأهلي مجرد اجتهاد غير موجود على أرض الواقع. أمير توفيق: الأهلي لم يوقع مع أشرف بن شرقي

فيريرا يعلن غدا قائمة الزمالك استعدادا لمواجهة أسوان