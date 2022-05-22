شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباريات الدوري المصري اليوم السبت 21 / 5 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - 8 أهداف شهدتها مباريات اليوم السبت 21 / 5 / 2022، بالدوري المصري، حيث شهدت جميع الأهداف تسجيل الأهداف، ونستعرض نتائج اليوم كالتالي:

أهداف الأهلي وإنبى

نجح الأهلى في تحقيق فوز غال وثمين على إنبى بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المقاولون العرب في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الـ15 للدورى.

تقدم مصطفى شلبى لإنبى في الدقيقة 76 ، وتعادل على معلول في الدقيقة 94 من عمر اللقاء من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء ، وفى الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء استطاع نفس اللاعب من إحراز هدف الفوز ليرتفع رصيد المارد الأحمر إلى 37 نقطة ومازال في المركز الثالث بالدورى ، بينما تجمد رصيد إنبى عند 24 نقطة في المركز التاسع بالدورى .

أهداف طلائع الجيش أمام المقاولون

حقق فريق طلائع الجيش فوزا مثيرا على المقاولون العرب بهدف دون رد، فى المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، السبت، باستاد جهاز الرياضة، ضمن منافسات الأسبوع العشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

سجل فيكتوري نينيانجا هدف طلائع الجيش فى مرمى المقاولون العرب بالدقيقة 70، وجاء الهدف بعدما أرسل عمرو السيسي تمريرة من داخل منطقة الجزاء جهة اليسار للاعب فيكتورى بينيانجا أمام المرمى وسدد الأخير الكرة مباشرة على يسار الحارس داخل الشباك.

اهداف إيسترن كومباني وسموحة

خطف نادى سموحة تعادلا قاتلا أمام إيسترن كومبانى بهدفين لمثلهما، فى المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب بتروسبورت، ضمن مواجهات الجولة العشرون من بطولة الدوري المصري الممتاز.

سجل الفلسطيني محمد صالح هدف إيسترن كومبانى الأول في الدقيقة 11 من ركلة جزاء، وأضاف أحمد سيد متعب الهدف الثانى لإيسترن كومبانى فى الدقيقة 47 وقلص مروان حمدى النتيجة في الدقيقة 65، وخطف أليا سيلا هدف التعادل لسموحة 97 من رأسية رائعة.

بهذه النتيجة رفع سموحة رصيده إلى 34 نقطة في المركز الرابع، جمعها من 20 مباراة، حيث فاز فى 9 مباريات وتعادل فى 7 لقاءات وخسر 4 مواجهات، سجل لاعبوه 29 هدفا واستقبلوا 24 هدفا، فيما رفع إيسترن كومبانى رصيده إلى 12 نقطة في المركز الأخير، حصدها من 19 مباراة، حقق الفوز فى 2، وتعادل فى 6، وخسر 11 مواجهة، وسجل لاعبوه 14 هدفا، واستقبلت شباكه 33 هدفا.