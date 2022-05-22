7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم السبت 21/ 5 / 2022

حقق فريق طلائع الجيش فوزا مثيرا على المقاولون العرب بهدف دون رد، فى المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، السبت، باستاد جهاز الرياضة، ضمن منافسات الأسبوع العشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

سموحة يخطف تعادلا قاتلا أمام إيسترن كومبانى فى الدورى.. فيديو

خطف نادى سموحة تعادلا قاتلا أمام إيسترن كومبانى بهدفين لمثلهما، فى المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب بتروسبورت، ضمن مواجهات الجولة العشرون من بطولة الدوري المصري الممتاز.

الإسماعيلي يحشد 23 لاعباً لمواجهة البنك الأهلي غداً فى الدوري

عاد عماد حمدى، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، إلى قائمة فريقه لملاقاة البنك الأهلي عصر غد، الأحد، على ملعبه بالإسماعيلية فى إطار الجولة الـ 20 من عمر مسابقة الدوري العام.