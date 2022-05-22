شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات الدوري المصري اليوم السبت 21 / 5 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم السبت 21 / 5 / 2022، ثلاث مباريات مثيرة بالدوري المصري، حيث شهدت جميع المباريات تسجيل أهداف ونستعرض نتائج اليوم كالتالي:

الأهلي يقلب الطاولة على إنبى

نجح الأهلى في تحقيق فوز غالى وثمين على إنبى بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المقاولون العرب في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الـ15 للدورى.

تقدم مصطفى شلبى لإنبى في الدقيقة 76 ، وتعادل على معلول في الدقيقة 94 من عمر اللقاء من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، وفى الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء استطاع نفس اللاعب من إحراز هدف الفوز ليرتفع رصيد المارد الأحمر إلى 37 نقطة ومازال في المركز الثالث بالدورى، بينما تجمد رصيد إنبى عند 24 نقطة في المركز التاسع بالدورى.

طلائع الجيش يهزم المقاولون

حقق فريق طلائع الجيش فوزا مثيرا على المقاولون العرب بهدف دون رد، فى المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، السبت، باستاد جهاز الرياضة، ضمن منافسات الأسبوع العشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

سجل فيكتوري نينيانجا هدف طلائع الجيش فى مرمى المقاولون العرب بالدقيقة 70، وجاء الهدف بعدما أرسل عمرو السيسي تمريرة من داخل منطقة الجزاء جهة اليسار للاعب فيكتورى بينيانجا أمام المرمى وسدد الأخير الكرة مباشرة على يسار الحارس داخل الشباك.

بهذه النتيجة، يحتل الطلائع المركز السادس بجدول ترتيب الدورى برصيد 29 نقطة بعدما لعب 20 مباراة فاز فى 7 لقاءات وتعادل فى 8 مواجهات وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه 11 هدفا وتلقت شباكه 14 هدفا، بينما يحتل المقاولون العرب المركز الـ 14 بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 18 نقطة، حصدها المقاولون بعد الفوز في 3 مباريات والتعادل في 9 لقاءات والهزيمة في 8 مواجهات، وأحرز لاعبو المقاولون 19 هدفاً واستقبلت شباكهم 24 هدفاً أخرى، بينما

إيسترن يتعادل مع سموحة في مباراة مثيرة

خطف نادى سموحة تعادلا قاتلا أمام إيسترن كومبانى بهدفين لمثلهما، فى المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب بتروسبورت، ضمن مواجهات الجولة العشرون من بطولة الدوري المصري الممتاز.

سجل الفلسطيني محمد صالح هدف إيسترن كومبانى الأول في الدقيقة 11 من ركلة جزاء حصل عليها أحمد قفة بعد عرقلته من مدافع سموحة، ونفذها محمد صالح بشكل رائع، وأضاف أحمد سيد متعب الهدف الثانى لإيسترن كومبانى فى الدقيقة 47 بعدما استغل عرضية مميزة من عماد ميهوب ليسكنها شباك الهانى سليمان، وقلص مروان حمدى النتيجة في الدقيقة 65 بعدما سجل هدفا برأسه من عرضية متقنة على حدود منطقة الجزاء، وخطف أليا سيلا هدف التعادل لسموحة 97 من رأسية رائعة.

واحتسب الحكم مصطفى شهدى ركلة جزاء لصالح سموحة بعد سقوط عبد الكبير الوادى داخل منطقة الجزاء بعد تدخل صابر الشيمى في الدقيقة 54، لكن تقنية الفيديو أعادت الحكم للقطة وبعد مراجعتها قام بإلغاء ركلة الجزاء.

بهذه النتيجة رفع سموحة رصيده إلى 34 نقطة في المركز الرابع، جمعها من 20 مباراة، حيث فاز فى 9 مباريات وتعادل فى 7 لقاءات وخسر 4 مواجهات، سجل لاعبوه 29 هدفا واستقبلوا 24 هدفا، فيما رفع إيسترن كومبانى رصيده إلى 12 نقطة في المركز الأخير، حصدها من 19 مباراة، حقق الفوز فى 2، وتعادل فى 6، وخسر 11 مواجهة، وسجل لاعبوه 14 هدفا، واستقبلت شباكه 33 هدفا.