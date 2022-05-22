شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم السبت 21 / 5 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادي الزمالك اليوم السبت 21 / 5 / 2022 العديد من الأحداث المهمة، في مقدمتها مشاركة إمام عاشور، لاعب وسط الفريق، في تدريبات اليوم، وكذلك طارق حامد الذي غاب عن التدريبات السابقة لسفره خارج القاهرة.

أمير مرتضى يطمئن على قائد زمالك 2003

تواجد داخل مقر نادي الزمالك عبد الله محمد، صانع ألعاب فريق 2003، والذى خضع مؤخراً لعملية الرباط الصليبي بأحد المراكز الكبرى العالمية المتخصصة فى دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. وحرص أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة على الاطمئنان على اللاعب من خلال الحديث معه، متمنياً له التعافي والعودة بشكل قوى فى القريب العاجل، وأكد أمير مرتضى للاعب مواصلة الدعم والمساندة له حتى العودة للمشاركة مرة أخرى .

فيريرا يعلن غدا قائمة الزمالك استعدادا لمواجهة أسوان

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني ، تدريباته عصر غد، الأحد، على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادى استعدادا لمواجهة أسوان المقبلة فى نصف نهائي بطولة كأس مصر للموسم الماضي.

تقسيمة قوية فى مران الزمالك استعدادا لأسوان وفقرة خاصة لركلات الترجيح

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، تقسيمة فنية قوية على هامش المران الذى أقيم اليوم بملعب عبداللطيف أبو رجيلة استعداداً لمواجهة أسوان فى نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي.

وشهدت التقسيمة وقوف البرتغالي فيريرا المدير الفني على كل التفاصيل الفنية والخططية التي تم التدريب عليها من خلال تطبيقها، وإعطاء تعليمات فنية لجميع خطوط الفريق على هامش التقسيمة، سواء الدفاع أو الهجوم أو الوسط .

فقرة فنية خاصة لحراس الزمالك الثلاثة.. والمثلوثي يواصل التأهيل

واصل حمزة المثلوثي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تنفيذ برنامجه التأهيلى والعلاجي على هامش مران اليوم الذى أقيم بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا لمباراة أسوان المقبلة فى نصف نهائي بطولة كأس مصر للموسم الماضي.

طارق حامد يعود من السفر ويخوض برنامجا تأهيليا مع شيكابالا

عاد طارق حامد ،لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، من رحلة السفر التى خاضها إلى ألمانيا للخضوع لبعض الفحوصات الطبية على ركبته، وهو ما أدى لغيابه عن التدريبات الجماعية منذ انتهاء الفريق من مواجهة الطلائع.

وواصل ثنائي الفريق محمود شيكابالا وطارق حامد البرنامج التأهيلي الموضوع لهما خلال الفترة الحالية، لتجهيزهما للمشاركة فى التدريبات الجماعية في الفترة المقبلة.

أمير عزمي عن انتقال بن شرقي للأهلي: الزمالك مش هايقف على حد وميسي مشي من برشلونة

أكد أمير عزمي مجاهد، نجم نادي الزمالك السابق، صعوبة مهمة الفارس الأبيض هذا الموسم، مشيرا إلى أن وقف القيد تسبب فى المستوى الذى ظهر به الفريق مؤخرا.

وقال أمير عزمي مجاهد، خلال حلوله ضيفاً على الإعلامية مها السنباطي فى برنامج "برة الملعب" على راديو أون سبورت إف أم، إن وقف القيد تسبب فى مشكلة كبيرة لنادى الزمالك، وهناك بعض اللاعبين مستمرون فى الفريق

دروس خصوصية لمدافعي الزمالك تحت إشراف البروفيسير

خصص البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة فنية وخططية للاعبي الدفاع، على هامش المران الذى أقيم اليوم بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا لمواجهة أسوان فى نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي.

أحمد سيد زيزو.. 19 هدفا تضع جناح الزمالك الطائر على عرش الهدافين

يقدم أحمد سيد زيزو، جناح نادي الزمالك، موسماً استثنائياً على كافة الأصعدة، سواء كان الأمر يرتبط بالتسجيل أو صناعة الأهداف أو المستوى الفني والبدني، ما جعله ضمن أفضل لاعبي مصر فى الأشهر القليلة الماضية، خاصة بعد المستويات المميزة التى قدمها مع المنتخب تحت قيادة البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني السابق للفراعنة.

تدريبات بدنية خاصة للاعبى الزمالك استعدادا لمواجهة أسوان

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة بدنية خاصة على هامش المران الذى أقيم بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادا لمواجهة أسوان المقبلة فى نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي .

إمام عاشور يشارك فى تدريب الزمالك.. ورسائل تحفيزية من فيريرا للاعبين

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المقامة حاليًا على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء مشاركة إمام عاشور لاعب الوسط بشكل طبيعي، وذلك ضمن الاستعدادات لمواجهة أسوان فى نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي.

اللجنة المنظمة لبطولة أفريقيا تدعو قائد سلة الزمالك لحضور مباراة الافتتاح

وجهت اللجنة المنظمة لبطولة أفريقيا لكرة السلة، التى يشارك فيها الفريق الأول بنادي الزمالك، دعوة رسمية لقائد الفريق مصطفي كيجو لحضور افتتاح البطولة التى بدأت بمباراة بترو لواندا الأنجولي مع فريق سلا المغربي، بينما كان الحضور لباقي الفريق اختياريا.

الأهلي يطلب رسميا استقدام حكام أجانب فى مباراة القمة أمام الزمالك

أكد مصدر داخل النادي الأهلي أن إدارة النادي الأحمر، أرسلت خطاباً رسمياً لاتحاد الكرة طلبت فيه تعيين حكام أجانب لمباراة القمة أمام الزمالك المقرر إقامتها يوم 19 يونيو في بطولة الدوري العام.

فيريرا يستغل مواجهة أسوان فى الكأس لتجربة عناصر جديدة

ينوى البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، منح فرصة المشاركة لبعض اللاعبين الذين لا يعتمد عليهم بشكل أساسى، خلال مواجهة أسوان فى بطولة كأس مصر.

ويرغب فيريرا فى منح الفرصة لبعض اللاعبين الجدد والبدلاء أمام أسوان، من أجل تجهيزهم تحسبًا للاعتماد عليهم فى المرحلة المقبلة، وخاصة فى المرحلة التى ستشهد رحيل عدد من اللاعبين بسبب انتهاء عقودهم.