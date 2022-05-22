شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يفقد "دونجا" ضد الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تأكد بشكل نهائى غياب محمود عبد العاطي "دونجا" ارتكاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، عن مواجهة الزمالك بمسابقة الدوري المحلي بسبب الإصابة.

ويحل الإسماعيلي ضيفًا على الزمالك مساء يوم 28 مايو الجاري، فى قمة الأسبوع الـ21 من عمر المسابقة المحلية.

جاء ذلك فى أعقاب ظهور نتيجة الأشعة التى خضع لها مؤخرًا، وأثبتت تعرضه لتمزق فى منشأ العضلة الأمامية حسب تصريحات الدكتور مجدي باز رئيس الجهاز الطبي للفريق.

هذا ومن المقرر أن يخضع اللاعب لفترة علاج وتأهيل تتراوح من أسبوع إلى ثلاثة أسابيع.

وكان "دونجا" قد تعرض للإصابة بالعضلة الأمامية فى مباراة الإتحاد السكندري منذ عدة أسابيع والتى تم إستبداله على أثرها خلال اللقاء الذى حسمه الدراويش لصالحه بنتيجة هدفين مقابل هدفًا.