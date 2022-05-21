جماهير برشلونة تحتفل بفشل انتقال كيليان مبابي إلى ريال مدريد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 مايو 2022

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احتفلت بعض من جماهير نادي برشلونة بفشل صفقة انتقال كيليان مبابي إلى ريال مدريد، وإعلان تجديد تعاقده رسميا مع باريس سان جيرمان الفرنسي.



وقام إعلامي إسباني بشبكة ”كوبي“ بنشر فيديو لجماهير برشلونة تغني وترقص بعد إعلان تجديد النجم الفرنسي: ”أين هو مبابي“.

ريال مدريد كان قاب قوسين أو أدنى من ضم مبابي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، قبل أن يحسم الأخير موقفه ويجدد لناديه الفرنسي.

وأعلن ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم تمديد عقده مع كيليان مبابي مهاجم منتخب فرنسا حتى 2025 اليوم السبت.

وكان عقد مبابي سينتهي مع سان جيرمان بنهاية الشهر المقبل.