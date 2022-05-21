جيرارد يطالب أستون فيلا بالصبر عليه

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد المدير الفني لفريق أستون فيلا الإنجليزي، ستيفن جيرارد أنه يجب أن يحصل على حقه، من الوقت والصبر، من أجل تحقيق إرث للفريق.

وتولى جيرارد تدريب أستون فيلا في نوفمبر الماضي، وقاده لاحتلال المركز الـ14 حاليا في الدوري الإنجليزي، وذلك قبل مباراته الأخيرة المقررة أمام مانشستر سيتي اليوم.

وقال جيرارد «مانشستر سيتي وليفربول منحا جوارديولا ويورجن كلوب الوقت لتحقيق النجاح، وهو ما يتطلع إلى أن يحظى به أيضا في أستون فيلا».