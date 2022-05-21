تشافي يريد ليفاندوفسكي و«كان» يتمسك

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، تشافي هيرنانديز، رسميا، رغبة ناديه في ضم نجم هجوم نادي بايرن ميونخ الألماني روبرت ليفاندوفسكي.

وقال تشافي للصحفيين أمس «ليفاندوفسكي خيار نضعه في اعتبارنا»، مشيرا إلى أن ليفاندوفسكي أعرب بالفعل عن رغبته في الرحيل عن بايرن.

وفي الوقت نفسه، اعترف تشافي بأن الأمر سيكون صعبا بالتأكيد إذ إن قيمة انتقال ليفاندوفسكي يمكن أن تكون باهظة الكلفة بالنسبة للنادي الكتالوني المتداعي ماليا.

من جانبه، قال رئيس نادي بايرن ميونخ أوليفر كان «إن نجم الهجوم روبرت ليفاندوفسكي سيستمر ضمن صفوف الفريق حتى نهاية عقده في 2023، حتى لو لم يوافق اللاعب على تجديد العقد».

وذكر مسؤولو بايرن ميونخ أكثر من مرة أنه لن يجرى السماح برحيل ليفاندوفسكي (33 عاما) عن الفريق هذا الصيف، رغم ما يتردد حول وجود رغبة قوية من برشلونة الإسباني لضم اللاعب.

وقال أوليفر كان في تصريحات لصحيفة «فيلت آم سونتاج»، «لا شك في ذلك. روبرت ليفاندوفسكي لديه عقد حتى عام 2023 وسيلتزم به».

وأعلن أوليفر كان أيضا أن النادي البافاري قدم عرضا لتمديد بقاء ليفاندوفسكي ضمن صفوف الفريق.

وقال أوليفر كان «لقد قدمنا عرضا ملموسا لوكيل أعماله. وإلا ما كنا لنقول هذا بالتأكيد».

وألمح ليفاندوفسكي إلى رغبته في الرحيل عن بايرن ميونخ بعد المباراة الأخيرة للفريق في الموسم، وذلك بعد مسيرة حافلة بالألقاب مع بايرن بدأت منذ أن انضم إليه قادما من بوروسيا دورتموند.