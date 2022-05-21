تقارير: مبابي يرفض الريال ويبقى بجيرمان

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وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يرحل مبابي إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر عقب انتهاء عقده مع سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي.وسعى سان جيرمان بكل قوته للإبقاء على مبابي (23 عاما) بعد الموسم الاستثنائي الذي قدمه، ويبدو أنه نجح في مبتغاه.
وبدا خلال الأسبوع الجاري أن مبابي في طريقه إلى النادي الملكي بعد أنباء عن تعثر المفاوضات مع ملاك سان جيرمان.
وأكدت والدة مبابي التي تتولى في نفس الوقت إدارة أعماله، أمس الأول أنه تم التوصل لاتفاق بين الناديين وأن القرار سيتم الإعلان عنه في غضون أيام.
لكن أمس ذكرت العديد من التقارير الصحفية في فرنسا ومن بينها صحيفة «ليكيب» وصحيفة «لو باريزيان» وكذلك شبكة «اي إس بي إن» أن مبابي اللاعب السابق لموناكو سيبقى في سان جيرمان.
ولم يتم الكشف عن أي تفاصيل تخص العقد الجديد المحتمل لمبابي، الذي يعتبر ثاني الهدافين التاريخيين لسان جيرمان خلف المهاجم الأوروجوياني إدينسون كافاني، حيث سجل 157 هدفا وتخطى إنجاز المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش.
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