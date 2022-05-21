دي بروين وفيل الأفضل بالدوري الإنجليزي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فاز لاعبا فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم كيفين دي بروين وفيل فودين بجائزتي أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز وأفضل لاعب شاب على الترتيب.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن دي بروين حصل على أعلى أصوات خلال التصويت الجماهيري للمرة الثانية، بعدما توج بلقب لاعب الموسم في موسم

2019 / 2020، فيما فاز فودين بجائزة أفضل لاعب شاب للعام الثاني على التوالي.

ولعب الثنائي دورا رئيسا هذا الموسم مع مانشستر سيتي، الذي يسعى للحصول على لقب الدوري للمرة الرابعة في آخر 5 مواسم.

وتفوق دي بروين، الذي سجل 15 هدفا بالدوري ومرر 13 تمريرة حاسمة، على زميله بالفريق جواو كانسيلو بالإضافة إلى جارود بوين وبوكايو ساما وجيمس وارد براوس وسون هيونج مين وترينت ألكسندر أرنولد ومحمد صلاح.

وقال اللاعب البلجيكي الدولي للموقع الرسمي لمانشستر سيتي «الفوز بهذه الجائزة للمرة الثانية هو إنجاز أنا فخور به حقا».

وأضاف «هناك الكثير من الجودة في الدوري الإنجليزي الممتاز ويسعدني أن يتم ترشيحي بين هؤلاء اللاعبين العظماء الذين قدموا مواسم مذهلة مع أنديتهم».

وأصبح دي بروين رابع لاعب يفوز بالجائزة مرتين خلف تييري هنري وكريستيانو رونالدو ونيمانيا فيديتش.

وسجل فودين تسعة أهداف، نفس العدد الذي سجله في الموسم الماضي، ومرر خمس تمريرات حاسمة ويمكنه أن يحسن من أرقامه عندما يلتقي فريقه غدا الأحد مع أستون فيلا في الجولة الختامية من الموسم.

وقال فودين للموقع الرسمي لناديه» فخور للغاية للفوز بالجائزة للعام الثاني على التوالي».

وأردف «يوجد الكثير من اللاعبين الشباب الموهوبين في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وشرف كبير لي أن أفوز بالجائزة مرة أخرى».

وكانت الجماهير اختارت فودين للحصول على جائزة لاعب الموسم الشاب، حيث تفوق على كل من ألكسندر أرنولد، ساكا، ماسون مونت، آرون رامسدال، ديكلان رايس، كونور جالاجر، تيريك ميتشيل.