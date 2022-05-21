دي خيا يتطلع لإنهاء الموسم بفوز

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يتطلع حارس مانشستر يونايتد، الإسباني ديفيد دي خيا لإنهاء الموسم الحالي بتحقيق الفوز، خاصة وأن الفريق يسعى لتفادي التراجع عن المراكز المؤهلة لدوري المؤتمر الأوروبي. ويمكن لمانشستر يونايتد أن يتفادى اللعب بدوري المؤتمر ويؤكد تواجده في الدوري الأوروبي عندما يواجه كريستال بالاس اليوم. وقال دي خيا قبل مباراة كريستال بالاس «نعلم أن هذا الموسم كان صعبا لكننا سنحاول الفوز بالمباراة، على الأقل من أجل الجماهير ومن أجل كبريائنا». وقال دي خيا قبل مباراة كريستال بالاس «نعلم أن هذا الموسم كان صعبا لكننا سنحاول الفوز بالمباراة، على الأقل من أجل الجماهير ومن أجل كبريائنا».

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