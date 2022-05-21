تيلمان يلتحق بالمنتخب الأمريكي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جرى استدعاء لاعب بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم ماليك تيلمان والذي يحمل الجنسيتين الألمانية والأمريكية، للمرة الأولى إلى قائمة المنتخب الأمريكي، وذلك بعد أن اتخذ قراره مؤخرا بتمثيل المنتخب الأمريكي الأول وليس الألماني.

وشارك لاعب خط الوسط المهاجم تيلمان (19 عاما)، في 7 مباريات مع الفريق الأول لبايرن ميونخ في كل المسابقات هذا الموسم، منها مباراة واحدة شهدت مشاركته ضمن التشكيل الأساسي.

وسبق لتيلمان اللعب لألمانيا على مستوى منتخبات الفئات العمرية، وقد خاض في مارس الماضي رابع مباراة له مع منتخب الشباب الألماني تحت 21 عاما.

لكن اللاعب المولود لأب أمريكي،أعلن قبل أيام قليلة أنه قرر تمثيل المنتخب الأمريكي الأول وليس نظيره الألماني، وقد تم استدعاؤه للمرة الأولى للمنتخب الأمريكي ضمن القائمة التي أعلنت في وقت متأخر من مساء الجمعة.

ويفتقد المنتخب الأمريكي جهود عدد من لاعبيه الأساسيين في المباريات المقررة في يونيو المقبل، حيث يغيب سيرجينو ديست وكريس ريتشاردز وجيوفاني ريينا بسبب الإصابات.

ويلتقي المنتخب الأمريكي، الذي يدربه جريج بيرهالتر، منتخبي المغرب وأوروجواي في مباراتين وديتين في ييونيو المقبل قبل أن يستهل مشوار الدفاع عن لقب دوري أمم الكونكاكاف بمواجهة جرينادا والسلفادور.

وتشكل المباريات مرحلة استعدادية مهمة قبل خوض منافسات كأس العالم 2022 المقررة في قطر.

ويتنافس المنتخب الأمريكي في المونديال ضمن مجموعة تضم معه إنجلترا وإيران، وأحد منتخبات ويلز وأسكتلندا وأوكرانيا.