مواجهات الأهلي الانتحارية تبدأ بأبها

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ويدرك الأهلي خطورة موقفه، حيث إنه ضمن المهددين بالهبوط من خلال احتلاله المركز الـ11 برصيد 29 نقطة، قبل مباراة الاتفاق والحزم أمس، لذلك سيعمل على خطف فوز يبعده عن دائرة الخطر.ويعود الأهلي للعب بملعب الجوهرة بعد أن غاب عنه منذ مواجهة الفتح ضمن الجولة الخامسة، حيث انتقلت بعدها لقاءات الفريق إلى استاد الأمير عبدالله الفيصل.
واستعاد الأهلي الجناح أيمن يحيى بعد أن افتقده خلال الفترة الماضية بسبب الإصابة، قبل أن يعلن الجهاز الطبي جاهزيته للعب ومشاركته في تدريبات الفريق الجماعية.
على الطرف الآخر يسعى أبها لحرمان الأهلي من الفوز وتأكيد تفوقه عليه خلال الموسم الحالي، بعد أن فاز عليه في لقاء الدور الأول في أبها 2 / 0.
ويأمل أبها هو الآخر في البقاء بعيدا عن مراكز الهبوط بوصوله إلى النقطة الـ36.
قبل المواجهة
- الأهلي الأفضل هجوما بتسجيله 35 هدفا مقابل 26 لأبها
- كلاهما تلقى أهدافا أكثر من التي سجلها (الأهلي 38 وأبها 39)
- يتفوق أبها على الأهلي بفارق 4 نقاط
- يحتل الأهلي المركز العاشر برصيد 29 نقطة
- يحتل أبها المركز السابع برصيد 33 نقطة
- في آخر لقاءين بين الفريقين في الدوري، فشل الأهلي في تحقيق الفوز
- يعود الأهلي للعب بالجوهرة بعد غياب منذ الجولة الخامسة
- لقاء الدور الأول بين الفريقين انتهى بفوز أبها 2 / 0
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