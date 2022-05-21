شكرا لقرائتكم خبر مواجهات الأهلي الانتحارية تبدأ بأبها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يستضيف فريق الأهلي نظيره أبها اليوم بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن لقاءات الجولة الـ27 من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الذي وصل الصراع فيه إلى الأمتار الأخيرة.

ويدرك الأهلي خطورة موقفه، حيث إنه ضمن المهددين بالهبوط من خلال احتلاله المركز الـ11 برصيد 29 نقطة، قبل مباراة الاتفاق والحزم أمس، لذلك سيعمل على خطف فوز يبعده عن دائرة الخطر.

ويعود الأهلي للعب بملعب الجوهرة بعد أن غاب عنه منذ مواجهة الفتح ضمن الجولة الخامسة، حيث انتقلت بعدها لقاءات الفريق إلى استاد الأمير عبدالله الفيصل.

واستعاد الأهلي الجناح أيمن يحيى بعد أن افتقده خلال الفترة الماضية بسبب الإصابة، قبل أن يعلن الجهاز الطبي جاهزيته للعب ومشاركته في تدريبات الفريق الجماعية.

على الطرف الآخر يسعى أبها لحرمان الأهلي من الفوز وتأكيد تفوقه عليه خلال الموسم الحالي، بعد أن فاز عليه في لقاء الدور الأول في أبها 2 / 0.

ويأمل أبها هو الآخر في البقاء بعيدا عن مراكز الهبوط بوصوله إلى النقطة الـ36.

قبل المواجهة

