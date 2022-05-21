الفتح يطمح لتقوية موقفه بإضعاف الطائي

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ويطمح الضيف في تنشيط وتعزيز حظوظه في الابتعاد عن مراكز الخطر والهبوط، في حين يسعى أصحاب الأرض لتحسين مركزهم بسلم الدوري وتأكيد الابتعاد عن شبح الهبوط .وسيدخل المدير الفني للفتح اليوناني جورجوس دونيس، المواجهة مدعوما بالجماهير التي استعدت للقاء (بتيفو) خاص، عقب التعادل المثير مع متصدر الدوري الاتحاد في الجولة الماضية.
وسيرمي دونيس بكامل أوراقه يتقدمهم الرباعي كريستيان كويفا ومراد باتنا وسفيان بن دبكة وبيتروس ماتيوس، من أجل حصد النقاط والوصول للنقطة الـ35 التي تؤمن بقاء الفريق.
بالمقابل سيسعى المدير الفني للطائي التشيلي خوسيه سييرا، للتعويض عقب التعادل الإيجابي أمام الرائد بالجولة الماضية، وتحقيق الانتصار في مواجهة الليله لتعزيز حظوظ الفريق في البقاء.
وينتظر أن يعتمد سييرا على تأمين خطوطه الخلفية ومن ثم استغلال قوة الثلاثي أمير سعيود وناوليدج موسونا ومختار علي في خط المنتصف، والمهاجم توبياس فيغيروا.
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