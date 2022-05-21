شكرا لقرائتكم خبر الفيحاء يطير بالمكاسب ويترك للهلال الخسائر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 494 يوما فقط احتاج إليها فريق الفيحاء ليضيف نفسه ضمن سجل الفائزين ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الأولى في تاريخه، حقق خلالها صعوده الثاني بداية الموسم الماضي لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قبل نهاية دوري الدرجة الأولى «يلو» الموسم الماضي بثلاث جولات، بعد أن كان قد هبط بجانب القادسية والعين.

واستحق الفيحاء اللقب عطفا على عطائه في البطولة، وكيف أنه أطاح بمتصدر الدوري (الاتحاد) ووصيفه الهلال.

وكان الفيحاء تغلب في النهائي على الهلال بركلات الترجيح 3/ 1 بعد أن فرض عليه التعادل 1/1 في الوقتين الرسمي والإضافي.

وكما خرج الفيحاء بفوائد كبيرة من تتويجه بكأس الملك، ألحق بالهلال خسارة رقمية لم تكن متوقعة لفارق الإمكانات بين الطرفين بدءا من القيمة السوقية للاعبين ومرورا بالنواحي المالية والخبرة والأرقام التاريخية القياسية.

أبرز مكتسبات الفيحاء:







ضمان مشاركة تاريخية هي الأولى له بدوري أبطال آسيا.



المنافسة على بطولة السوبر أمام بطل الدوري.



ضخ رقم مالي للخزانة المالية بحصده مكافأة البطل (10 ملايين ريال).



تعزيز ثقة الإدارة في الجهاز الفني والعمل على تمديد عقد المدرب الصربي فوك رازوفيتش.



تعزيز الثقة في اللاعبين الأجانب والعمل على استمرارهم.



تحفيز لاعبين محليين مميزين من أندية أخرى للانضمام إلى الفريق.



جذب رعاة جدد.



اقتحام القائمة الشرفية للأندية الفائزة بلقب كأس الملك.



تأكيد التفوق على الهلال من خلال خطف كأس الملك منه والفوز عليه والتعادل معه في الدوري.



اكتساب الفريق والإدارة ثقة في القدرة على تحقيق ألقاب أخرى.



أهم خسائر الهلال الجماعية والفردية: