لاعبون سابقون وحاليون يشاركون بصالون نجران

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أما الجلسة الثانية فتأتي بعنوان «الإعلام والمواهب» يشارك فيها المحلل والناقد اللاعب السابق حاتم خيمي، ولاعب الكاراتيه طارق حامدي، والفارس فهد الجعيد، وتشمل الجلسة مناقشة دور الأندية في رعاية المواهب، والفروسية من المحلية إلى العالمية، وصناعة البطل الأولمبي، وستصاحب الصالون فقرة من الذاكرة للاعب محمد حرشان.وقال المتحدث الرسمي لفرع هيئة الصحفيين بنجران علي زينان، «إن الصالون الإعلامي الرابع الرياضي سيكون نسخة تضم المخضرمين والمهتمين بالمجال الرياضي بدعم أمير المنطقة واهتمام نائبه، ومشاركة نخبة من الإعلاميين السعوديين والمهتمين بالشأن الصحفي والرياضي بالمنطقة»، مشيرا إلى أن فرع الهيئة بنجران حريص على تنفيذ برنامجه وفق مواعيد ثابتة لمخاطبة قضايا تهم العاملين في هذا القطاع الحيوي.
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