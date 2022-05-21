أبورقة يحقق بطولة الإسكواش المفتوحة

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وتوج رئيس الاتحاد السعودي للإسكواش عادل العقيلي، اللاعب أبورقة بكأس البطولة والميدالية الذهبية، فيما نال لاعب نادي الوحدة محمد المولد الميدالية الفضية لحصوله على المركز الثاني، وجاء ثالثا العابد الحازمي لاعب نادي الهلال، وتسلم الميدالية البرونزية، فيما حل رابعا زميله ناصر الحازمي.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق لاعب إسكواش نادي الهلال عبدالعزيز أبورقة لقب بطولة المملكة المفتوحة التي اختتمت أمس، وأقيمت منافساتها على ملاعب نادي الرياض على مدار يومين بمشاركة أكثر من 48 لاعبا.وتوج رئيس الاتحاد السعودي للإسكواش عادل العقيلي، اللاعب أبورقة بكأس البطولة والميدالية الذهبية، فيما نال لاعب نادي الوحدة محمد المولد الميدالية الفضية لحصوله على المركز الثاني، وجاء ثالثا العابد الحازمي لاعب نادي الهلال، وتسلم الميدالية البرونزية، فيما حل رابعا زميله ناصر الحازمي.

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