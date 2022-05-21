اليوم نصف نهائي شاطئية غرب آسيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنطلق اليوم منافسات دور نصف النهائي من بطولة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم الشاطئية التي تستضيفها منطقة جازان خلال المدة من 18-23 مايو الحالي.

وتقام مباراتا الدور نصف النهائي، حيث يلتقي المنتخب البحريني بنظيره الإماراتي عند الـ 6:30 مساء، فيما يلتقي المنتخبان العماني والفلسطيني عند الثامنة مساء.

وكان المنتخب البحريني قد تأهل إلى نصف النهائي بعدما حسم صدارة المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة 6 نقاط، فيما حل المنتخب الفلسطيني ثانيا بثلاث نقاط. في المقابل حسمت عمان صدارة المجموعة الأولى بانتصارين وخسارة وحيدة برصيد 6 نقاط، وحل المنتخب الإماراتي ثانيا بالرصيد نفسه.

يذكر أن مباريات البطولة تقام على ملعب جازان الشاطئي على الكورنيش الشمالي الذي يتسع لأكثر من ألفي مشجع.