«الكاف» يعلن أسماء طاقم حكام مباراة الأهلي والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، رسمياً، عن أسماء طاقم حكام مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد المغربي، المقرر إقامتها في الـ 30 من مايو الجاري، على ملعب "مركب محمد الخامس" في الدار البيضاء.

ومن المقرر أن يقود الجنوب أفريقي فيكتور جوميز المباراة حكماً للساحة، فيما تقرر تعيين الإثيوبي باملاك تيسمبا حكما لتقنية الفيديو.

وجاء طاقم التحكيم الخاص بمباراة الأهلي والوداد على النحو التالي :

فيكتور جوميز حكم ساحة.

الحكم المساعد الأول: زاخيل ثوسي سيويلا (جنوب إفريقيا)

الحكم المساعد الثاني: سورو باتسوان (ليسوتو).

الحكم الرابع :الجنوب أفريقي هيلدر مارتينيز.

حكم فيديو أول: باملاك تيسيما.

الحكم المساعد الأول لتقنية الفيديو: السوداني محمد عبدالله.

الحكم المساعد الثاني لتقنية الفيديو: التونسي هيثم قيراط.

إبراهيما سنجاري منسق عام للمباراة.

يشار إلى أن فيكتور جوميز كان قد أدار نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 بين الجزائر والسنغال ونهائي كـأس الأمم 2022 بين مصر والسنغال.

وجاء قرار لجنة حكام "الكاف" بالاعتماد على خدمات الجنوب أفريقي فيكتور جوميز لقيادة مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا، رغم قيادته مباراة إياب نصف النهائي بالدار البيضاء بين الوداد الرياضي وبيترو أتلتيكو الأنجولي.